Короткочасний дощ та гроза: якою буде погода в Украні сьогодні

Тиждень в Україні розпочнеться з короткочасного дощу та грози. Водночас повітря прогріє до +26°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на сході та південному сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Температура вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23°, на решті території 21-26°.
Якою буде погода 15 червня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, по області місцями грози.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 18-23°, у Києві 20-22°.
Нагадаємо, раніше спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.
Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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