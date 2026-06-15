Короткочасний дощ та гроза: якою буде погода в Украні сьогодні

Нагадаємо, раніше спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.

Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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