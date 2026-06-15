Кратковременный дождь и гроза: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на востоке и юго-востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18-23°, на остальной территории 21-26°.

Какой будет погода 15 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Кратковременный дождь, по области местами грозы.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 18-23°, в Киеве 20-22°.