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Короткочасний дощ та гроза: якою буде погода в Украні сьогодні

07:00 15.06.2026 Пн
1 хв
У якому регіоні буде найтепліше?
aimg Тетяна Степанова
Короткочасний дощ та гроза: якою буде погода в Украні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 червня (Getty Images)
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Тиждень в Україні розпочнеться з короткочасного дощу та грози. Водночас повітря прогріє до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на сході та південному сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23°, на решті території 21-26°.

Короткочасний дощ та гроза: якою буде погода в Украні сьогодні

Якою буде погода 15 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, по області місцями грози.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 20-22°.

Нагадаємо, раніше спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.

Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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