Короткочасний дощ та гроза: якою буде погода в Украні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 червня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Тиждень в Україні розпочнеться з короткочасного дощу та грози. Водночас повітря прогріє до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.