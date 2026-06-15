Кратковременный дождь и гроза: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 июня (Getty Images)

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Неделя в Украине начнется с кратковременного дождя и грозы. В то же время воздух прогреет до +26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.