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Кратковременный дождь и гроза: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 15.06.2026 Пн
1 мин
В каком регионе будет теплее всего?
aimg Татьяна Степанова
Кратковременный дождь и гроза: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 июня (Getty Images)
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Неделя в Украине начнется с кратковременного дождя и грозы. В то же время воздух прогреет до +26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на востоке и юго-востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18-23°, на остальной территории 21-26°.

Кратковременный дождь и гроза: какой будет погода в Украине сегодня

Какой будет погода 15 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Кратковременный дождь, по области местами грозы.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 18-23°, в Киеве 20-22°.

Напомним, ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, каким может быть июнь в целом.

Кроме того, украинцам объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Читайте также, к чему готовиться Украине из-за глобального изменения климата.

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