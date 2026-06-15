Кратковременный дождь и гроза: какой будет погода в Украине сегодня
Неделя в Украине начнется с кратковременного дождя и грозы. В то же время воздух прогреет до +26°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на востоке и юго-востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Температура днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18-23°, на остальной территории 21-26°.
Какой будет погода 15 июня (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Кратковременный дождь, по области местами грозы.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 18-23°, в Киеве 20-22°.
Напомним, ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, каким может быть июнь в целом.
Кроме того, украинцам объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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