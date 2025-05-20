Короткочасні дощі та грози: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні в травні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на травень 2025 в Україні. Так, температура повітря в травні по всій Україні триматиметься в межах +15...+19 градусів, а в горах - близько +12...+14 градусів. Це на 1,5-2 градуси вище за кліматичну норму.

Щодо опадів, їхня кількість очікується в межах 35-76 мм, а в Карпатах і місцями на Прикарпатті - до 88-138 мм, що відповідає середнім багаторічним значенням.

Водночас днями синоптик Наталка Діденко зазначила, що найближчого тижня Україна буде однією з найтепліших країн у Європі.

За її даними у другій половині тижня очікується значне потепління. Зокрема, у четвер, 22 травня, очікується від +20 градусів тепла. У п'ятницю температура повітря в більшості областей становитиме від +20 до +25 градусів.

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