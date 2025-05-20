Кратковременные дожди и грозы: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине в мае

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на май 2025 в Украине. Так, температура воздуха в мае по всей Украине будет держаться в пределах +15...+19 градусов, а в горах - около +12...+14 градусов. Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Что касается осадков, их количество ожидается в пределах 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - до 88-138 мм, что соответствует средним многолетним значениям.

В то же время на днях синоптик Наталья Диденко отметила, что на ближайшей неделе Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

По ее данным во второй половине недели ожидается значительное потепление. В частности, в четверг, 22 мая, ожидается от +20 градусов тепла. В пятницу температура воздуха в большинстве областей составит от +20 до +25 градусов.

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