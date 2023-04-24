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Короткочасні дощі, а місцями грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 24 квітня, в Україні очікуються невеликі дощі, подекуди можливі навіть грози. При цьому температура підніметься до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.

Вночі опади не очікуються, вдень на Лівобережжі, в Криму та Карпатському регіоні короткочасні дощі, окремі грози, на решті території місцями невеликий дощ.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, українців попереджали про значну небезпеку сходження лавин у горах 23-24 квітня.

До того ж, рівень води у Дніпрі у районі Києва спадає, але місцями ще є підтоплення.

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