Кратковременные дожди, а местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Ночью осадки не ожидаются, днем на Левобережье, в Крыму и Карпатском регионе кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории местами небольшой дождь.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 14-19°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 16-18°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, украинцев предупреждали о значительной опасности схождения лавин в горах 23-24 апреля.

К тому же, уровень воды в Днепре в районе Киева падает, но местами еще есть подтопление.

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