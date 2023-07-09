Коротко, але предметно. Зеленський і Дуда поговорили про саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда під час заходів у Луцьку обговорили майбутній саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter .

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі", - написав президент.

Зеленський зазначив, що лідери домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України.

Фото: Володимир Зеленський та Анджей Дуда (twitter.com/ZelenskyyUa)

Зеленський і Дуда у Луцьку

Сьогодні президенти України та Польщі неанонсовано завітали до Луцька. Вони відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла та вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Зеленський також провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті Україна хоче отримати запрошення вступити до Альянсу після закінчення війни. Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж, Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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