Зеленський провів нараду у Луцьку: обговорили ситуацію в Білорусі та посилення кордону
Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Вона пройшла у Замку Любарта в Луцьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.
На нараді обговорювали такі теми:
- кордон - ситуацію у прикордонній Білорусі,
- посилення Сил оборони та безпеки України та усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада,
- стан укриттів,
- бюджетне забезпечення,
- робочі місця.
Зокрема, начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко поінформував про облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, а також про соціально-економічну ситуацію в області.
Учасники наради заслухали доповідь командувача ОУВ "Волинь" Володимира Миронюка про обстановку в зоні оперативної відповідальності.
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону на території Волинської області.
Мер Луцька Ігор Поліщук поінформував учасників наради про забезпечення життєдіяльності міста та про оборонні заходи в умовах воєнного стану.
Крім того, було заслухано інформацію генерального директора ДП "Ліси України" Юрій Болоховця про результати діяльності підприємства за І півріччя 2023 року.
Також під час наради йшлося про криміногенну та оперативну обстановку у Волинській області.
Президент подякував усім в області, хто працює заради наближення перемоги України.
Зеленський у Луцьку
Сьогодні президент України та президент Польщі Анджей Дуда неанонсовано завітали до Луцька. Вони відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла, а також вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.
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