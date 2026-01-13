Коротка чорна сукня та чоботи-труби: стильний образ Джамали

Основна концепція образу: сукня А-силуету

Джамала обрала модель, що поєднує лаконічність і виважену форму.

Сукня має приталений верх та розкльошену спідницю А-силуету. Такий крій підкреслює фігуру, водночас залишаючи місце для свободи рухів і створюючи відчуття легкості.

Тканина сукні - щільна та матова, що додає виробу строгості та статусності. Екстремальна мінідовжина спідниці врівноважується закритим верхом і довгими рукавами, завдяки чому образ виглядає елегантно і зовсім не зухвало.

Джамала показала модний "лук" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Акцентне взуття: високі чоботи-труби

Образ Джамали доповнили високі чорні чоботи з широкою халявою, які візуально подовжують ноги та додають сучасного динамічного акценту.

Поєднання короткої сукні та масивного взуття відображає один із головних fashion-трендів цього сезону - контраст між ніжністю силуету і вагомістю деталей.

Співачка показала, як носити чоботи-труби (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Деталі та аксесуари: етнічні мотиви та масивність

Особливу увагу привертають аксесуари, які надають образу індивідуальності.

Джамала використала багатошарові прикраси на шиї: тонкий чорний чокер з невеликим підвісом у парі з довгим сріблястим ланцюжком створює градацію і глибину стилю.

Джамала задає тренди (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Руки співачки прикрашали масивні каблучки, серед яких виділявся круглий перстень з емаллю, що нагадує традиційні етнічні орнаменти.

Стриманий матовий манікюр у темних тонах завершив загальну концепцію образу, підкреслюючи естетику класики з сучасними акцентами.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Б’юті-образ: м’якість у деталях

Зачіска Джамали виконана у вигляді м’яких хвиль, що пом’якшують строгий крій сукні та додають образу жіночності.

Макіяж обмежився коричнево-нюдовою гамою з акцентом на очі, що гармоніює з теплим освітленням і підкреслює природну красу співачки.

Співачка показала, з чим носити коротку сукню взимку (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Образ Джамали демонструє, як класична "маленька чорна сукня" може стати сучасним fashion-об’єктом, якщо доповнити її актуальним взуттям, аксесуарами та ретельно продуманим б’юті-образом.

Це ідеальний приклад того, як поєднувати стриманість і виразні деталі, залишаючись в тренді та створюючи індивідуальний стиль.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)