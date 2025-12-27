Джамала показала стильні образи з денімом, які може повторити кожна

Відома українська співачка Джамала продемонструвала, як перетворити джинсові речі на стильні та практичні образи для щоденного життя. Її "луки" легко повторити, поєднуючи комфорт, сучасні тренди та індивідуальний стиль.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Які "луки" вибрала співачка

Total look

Одним із найактуальніших трендів залишається поєднання кількох джинсових речей в одному образі. Джамала обрала джинсову сорочку та розкльошені джинси темно-синього кольору - відтінку, який виглядає стримано і благородно.

Такий total look не лише додає образу завершеності, а й візуально витягує силует.

Щоб надати образу жіночності та структури, співачка використовує тонкий чорний ремінь поверх сорочки вільного крою. Цей простий прийом допомагає підкреслити талію і створити елегантний контур фігури.

Джамала показала модний "лук" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Денім у поєднанні з трикотажем та принтами

Джамала майстерно комбінує джинси з іншими фактурами, додаючи образам глибини та багатошаровості.

Інтелектуальний стиль preppy: біла сорочка під зелений в’язаний жилет у поєднанні з класичними джинсами створює діловий і водночас творчий образ, ідеальний для офісу або зустрічі з колегами.

Джамала показала, з чим носити джинси (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ретро-настрій: широкі джинси палаццо з високою посадкою співачка доповнює бордово-білим смугастим лонгслівом та стильним кепі. Такий мікс надає образу французького шарму та робить його більш вишуканим.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джинсова сорочка як жакет

Цікаво виглядає і використання джинсової сорочки замість легкого верхнього одягу. Джамала поєднує темно-синю сорочку з довгою спідницею в клітинку та елегантними чобітками на шпильці. Контраст грубого деніму та класичної клітинки створює свіжий та сучасний стильний "лук".

Джамала показала модний образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Аксесуари та деталі

Навіть у повсякденних образах співачка не забуває про дрібниці, які роблять стиль завершеним:

масивні каблучки з камінням та лаконічні ланцюжки додають образу індивідуальності;

взуття з гострим носком залишається незмінним вибором для поєднання з широким денімом - це робить ноги візуально довшими й витонченішими.

Джамала демонструє, що денім може бути не лише зручним, а й надзвичайно стильним.

Поєднання різних фактур, акцент на талії, грамотне використання аксесуарів та сучасний підхід до класичних речей дозволяють створити образи, які виглядають вишукано і водночас залишаються практичними для щоденного життя.

Джамала задає тренди (фото: instagram.com/jamalajaaa)