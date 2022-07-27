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В Коростене во время воздушной тревоги прогремели взрывы

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Среда 27 июля 2022 10:15
В Коростене во время воздушной тревоги прогремели взрывы Фото: В Коростене слышны взрывы (t.me/zsuwar)
Автор: Олег Васкив

В Коростене Житомирской области утром 27 июля слышны звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Соответствующую информацию журналистам подтвердил глава районной военной администрации Юрий Тарасюк.

По словам чиновника, в Коростене во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Граждане должны немедленно пройти в укрытие для собственной безопасности и сохранения жизни.

Обновлено. В районной военной администрации сообщили, что взрывы, которые слышали жители Коростеня, - это не вражеская атака, а военные учения в регионе, совпавшие с воздушной тревогой.

Напомним, последний раз российские оккупанты били по Коростеню еще в мае. Тогда прозвучали два взрыва, а во время воздушной тревоги - еще один.

Мы также писали, что утром 27 июля захватчики в очередной раз атаковали Николаев. Враг попал в промышленную зону, ремонтное предприятие, а также повредил дома и машины.

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