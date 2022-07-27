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У Коростені під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Середа 27 липня 2022 10:15
У Коростені під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: У Коростені чутно вибухи (t.me/zsuwar)
Автор: Олег Васьків

У Коростені Житомирської області вранці 27 липня чутно звуки вибухів. У місті оголошено повітряну тривогу. Всім негайно потрібно пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Відповідну інформацію журналістам підтвердив голова районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

За словами посадовця, у Коростені під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Громадяни повинні негайно пройти в укриття задля власної безпеки та збереження життя.

Оновлено. У районній військовій адміністрації повідомили, що вибухи, які чули жителі Коростеня, - це не ворожа атака, а військові навчання в регіоні, що збіглися з повітряною тривогою.

Нагадаємо, востаннє російські окупанти били по Коростеню ще у травні. Тоді прозвучали два вибухи, а під час повітряної тривоги - ще один.

Ми також писали, що вранці 27 липня загарбники в черговий раз атакували Миколаїв. Ворог влучив у промислову зону, ремонтне підприємство, а також пошкодив будинки й машини.

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