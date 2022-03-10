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В Коростені двоє білорусів загинули від літаків РФ, які вилетіли з Білорусі

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Коростень, Четвер 10 березня 2022 21:04
В Коростені двоє білорусів загинули від літаків РФ, які вилетіли з Білорусі Фото: Російські літаки з Білорусі вбили білорусів у Коростені (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Світлана Мащенко

Російські літаки, які злітали з білоруського аеродрому, вбили в Коростені трьох людей, двоє з яких виявилися громадянами Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПС України.

Так, в місті Коростень на Житомирщині російські загарбники з літаків обстріляли цивільних людей та об’єкти інфраструктури.

За словами мера Коростеня, Володимира Москаленка, внаслідок авіаудару загинуло троє людей. Один українець і ще двоє - громадяни білорусі, які отримали опіки, несумісні з життям.

"Вони зупинилися на машинах і не знали, що якраз з білоруських аеродромів вилетять російські літаки і будуть бомбити місто Коростень", - заявив мер міста.

Раніше в Генеральному штабі заявили, що окупант перекидає авіацію до Білорусі, плануючи нові удари по містах України.

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