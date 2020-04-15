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Коронавірусом заразився ще один нардеп

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 14:06
Коронавірусом заразився ще один нардеп
Фото: Вадим Новинський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарій зазначив, що його стан у нормі

Депутат Верховної ради Вадим Новинський заражений коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп запевнив, що його стан у нормі.

"Відповідно до вимог МОЗ про перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан у нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8", - написав парламентарій.

Коронавірусом заразився ще один нардеп

Він додав, що комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми.

"До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їх наглядом... Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу має намір дотримуватися усіх рекомендацій лікарів і режим ізоляції. Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", - написав Новинський.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.

При цьому від коронавірусної хвороби вилікувався народний депутат від "СН" Руслан Горбенко. Також повідомлялося про одужання першого нардепа, який заразився коронавірусом, Сергія Шахова. Він був госпіталізований 21 березня.

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