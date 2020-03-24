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Коронавирусом обеспокоены почти 90% украинцев

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 17:13
Коронавирусом обеспокоены почти 90% украинцев
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

КМИС обнародовал денные первого соцопроса о коронавирусе

Большинство украинцев (88%) беспокоит распространение коронавирусу в Украине, из них 35% очень сильно беспокоит. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Согласно результатам опроса, те, кого распространение вируса не беспокоит, составляют лишь 6% населения.

Коронавирусом обеспокоены почти 90% украинцев

Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 до 24 марта 2020 года провел опрос на онлайн панели Inpoll. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, которая репрезентативна для городского населения Украины в возрасте от 18 лет и которые пользуются Интернетом (примерно 80% городского населения). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.

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