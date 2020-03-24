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Нацгвардия взяла под охрану инфекционную больницу в Ужгороде

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 15:12
Нацгвардия взяла под охрану инфекционную больницу в Ужгороде
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Гвардейцы будут охранять прилегающую к больнице территорию

Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу, в которую направляют возможных инфицированных коронавирусом, будут охранять военнослужащие Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.

Сообщается, что военные будут охранять прилегающую к больнице территорию.

"Военнослужащие 3 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины приступили к охране Ужгородской областной клинической инфекционной больницы. Гвардейцы будут осуществлять охрану общественного порядка на прилегающей к больнице территории", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Закарпатской областной государственной администрации, за сутки в региональные больницы за экстренной помощью обратились 379 украинцев, у 38 из них были симптомы острой респираторной инфекции. В общем, с симптомами ОРВИ госпитализировали 29 человек. У одного украинца диагностировали гриппозную пневмонию.

Сейчас в областной инфекционной больнице находится один человек с положительным результатом теста ПЦР (полимеразная цепная реакция). Указанное лицо контактировала с украинцем, который вернулся из стран, где были подтверждены случаи COVID-19. Врачи сделали дополнительные тесты и ожидают результатов из Киева для подтверждения диагноза коронавируса.

На сегодняшний день в Украине известно о 97 случаях заражения вирусом. Больше всего инфицированных в Черновицкой области и Киеве. Детально о распространении СOVID-19 по областям - в материале РБК-Украина.

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