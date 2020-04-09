Коронавирусом в Черновицкой области заразились более 50 медиков

В Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, шестеро из них - на рабочем месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

Кроме того, отмечается, что на Буковине 8 апреля официально подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 303 человека.

Также вчера от коронавируса выздоровела еще одна женщина - 61-летняя черновчанка. Таким образом, в Черновицкой области уже 17 пациентов вылечили от COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом.

РБК-Украина писало, что за последние сутки резко возросло количество зараженных в Днепропетровской области, с 15 до 41.

Кроме того, за минувшие сутки в Одесской области подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19.