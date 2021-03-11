Не из-за коронавируса. Украину хотят поделить на 10 зон: что это значит

"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам", - заявил министр.

По его словам, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, - а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", - сказал глава Минрегиона.

Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года: