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Не из-за коронавируса. Украину хотят поделить на 10 зон: что это значит

Автор: Юлия Струк

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал новый раздел территории Украины. Предусмотрено разделение территории на десять функциональных зон.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам", - заявил министр.

По его словам, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, - а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", - сказал глава Минрегиона.

Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

  • Горные территории Украинских Карпат
  • Макрорегион "Азов-Черное море"
  • Пограничные регионы
  • Пограничные территории в неблагоприятных условиях
  • Временно оккупированные территории Украины
  • Природоохранные территории (Изумрудная сеть)
  • Городские агломерации
  • Центры экономического развития
  • Монофункциональные старопромышленные города
  • Сельские территории в неблагоприятных условиях

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал завершить реформу децентрализации и назвал три ключевые задачи на пути к этому.

Как писало РБК-Украина, ранее в рамках реформы децентрализации в Украине был принят закон о реорганизации общин и районов. Чернышов отмечал, что принятие этого закона позволит местным властям полноправно управлять финансами, землей и ресурсами.

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Новости Украины Министерство регионального развития и строительствадецентрализация
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