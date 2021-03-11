Не через коронавірус. Україну хочуть поділити на 10 зон: що це значить

"Поділ територій на 10 функціональних типів дає економічні переваги жителям різних областей і дозволить більш ефективно розвивати регіони. Вперше області розділять по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів", - заявив міністр.

За його словами, ідея полягає у тому, щоб направляти фінансування не на області, як було раніше, - а на території. Адже в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

"Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями", - сказав глава Мінрегіону.

Визначено такі функціональні типи територій в межах державної регіональної політики на період до 2027 року: