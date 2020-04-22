ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

После коронавируса в Украине нужно изменить подход к медреформе, - Зеленский

Новости » Медицина     22.04.2020 - 16:24
После коронавируса в Украине нужно изменить подход к медреформе, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В украинской медицине большинство процессов сейчас выполняются в ручном режиме

После пандемии коронавируса в Украине нужно изменить подход к медицинской реформе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил президент, на данный момент в украинской медицине большинство процессов выполняются в ручном режиме.

"Когда большими буквами пишем на каждом плакате: вот она - вторая очередь медреформы. Мы видим сейчас, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас понимаем, что мы увидели, что у нас есть. Я вам честно говорю, что кроме медиков лучших в мире у нас ничего нет. Вот и вся медицинская реформа. Сейчас все происходит в ручном режиме... Нет, есть некоторые вещи, грузы со средствами лечения... Все это сейчас автоматически выполняется... Мы действительно сейчас запускаем отечественного производителя ИВЛ... Ничего не было", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине с 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий стартовал второй этап медицинской реформы. В частности, украинцам расширили доступ к бесплатной медицине.

Также сообщалось, что в почти тысяче больниц в этом году будет дефицит финансирования. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в некоторых больницах финансирование уменьшится до 50%.

Зеленский после карантина соберет пресс-конференцию Зеленский о коронавирусе: следующим вызовом станут майские праздники
Новости Украины Владимир Зеленскиймедреформа
News
On Top