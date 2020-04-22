Після коронавірусу в Україні потрібно змінити підхід до медреформи, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В українській медицині більшість процесів зараз виконуються в ручному режимі

Після пандемії коронавірусу в Україні потрібно змінити підхід до медичної реформи. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив президент, на даний момент в українській медицині більшість процесів виконуються в ручному режимі.

"Коли великими літерами пишемо на кожному плакаті: ось вона - друга черга медреформи. Ми бачимо зараз, що після коронавірусу потрібно повністю змінити підхід. Ми тільки зараз розуміємо, що ми побачили, що у нас є. Я вам чесно кажу, що крім медиків кращих в світі у нас нічого немає. Ось і вся медична реформа. Зараз все відбувається в ручному режимі... Ні, є деякі речі, вантажі із засобами лікування... Все це зараз автоматично виконується... Ми дійсно зараз запускаємо вітчизняного виробника ШВЛ... Нічого не було", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня з запуском Програми медичних гарантій стартував другий етап медичної реформи. Зокрема, українцям розширили доступ до безкоштовної медицини.

Також повідомлялося, що в майже тисячі лікарень в цьому році буде дефіцит фінансування. Глава Моз Максим Степанов зазначив, що в деяких лікарнях фінансування зменшиться до 50%.