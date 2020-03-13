Из-за коронавируса в Радомышле провели дезинфекцию

Из-за коронавируса в Радомышле спасатели провели дезинфекцию нескольких объектов. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сообщается, что спасатели провели обеззараживания объектов в Радомышле, где выявлен случай заболевания коронавирусом. В частности, проведено обеззараживание автовокзала и церкви.

"Для выполнения задач спасатели находятся в средствах биологической защиты", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что в Радомышле закрыли рынки и остановили транспорт из-за коронавируса. Кроме того, в городе введена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает контроль пропуска на въезд и выезд.

Позже власти сообщили о смерти 71-летней женщины в Радомышле, которая накануне была госпитализирована с коронавирусом. На сегодня на инфекцию проверяются лица, с которыми она могла контактировать после приезда из Польши. В Житомирской области также на коронавирус проверяются пациенты в Бердичеве и Андрушевке.

Кроме того, с подозрениями были госпитализированы жители Черновицкой и Львовской областей, а также девушка из Винницы.