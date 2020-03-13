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В Радомышле закрыли рынки и остановили транспорт из-за коронавируса

Новости » Общество     13.03.2020 - 11:26
В Радомышле закрыли рынки и остановили транспорт из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус был подтвержден у 71-летней жительницы Радомышля

В Радомышле Житомирской области после выявления коронавируса местные власти приняли решение об ограничительных мерах. Об этом сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виктор Пулковский в эфире "112 Украина", передает РБК-Украина.

В частности, местные власти приняли решение о закрытии всех рынков на территории города, а также о приостановке движения транспорта.

"Принято введении чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города. Заболевания локализовано. Все люди, находившиеся в контакте, с идентифицированы и находятся под наблюдением", - сообщил Пулковский.

Напомним, 12 марта в Украине увеличилось количество инфицированных коронавирусом до трех человек. Новый случай заболевания в частности был зафиксирован у 71-летней жительницы Радомышля. Она недавно вернулась из Польши.

Также РБК-Украина писало, что из-за инфицирования коронавирусом пенсионерки из Радомышля 22 человека, которые с ней контактировали, были изолировали. При этом двое из них являются киевлянами и изолированы в Киеве.

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