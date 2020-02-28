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Коронавірус зафіксований у 46 країнах, України в списку немає, - МОЗ

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 11:30
Коронавірус зафіксований у 46 країнах, України в списку немає, - МОЗ
Фото: МОЗ (Віталій Носач/РБК-Україна)

За межами Китаю зафіксовано 4430 випадків у 45 країнах світу

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що коронавірус зафіксований у 46 країнах, однак України в списку немає. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Так, станом на ранок 28 лютого 2020 року було зареєстровано 83 389 випадків захворювання COVID-19, з них 2858 закінчились смертю, разом з тим 36 569 (43,8%) осіб одужали.

"За межами Китаю зафіксовано 4430 випадків у 45 країнах світу. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - інформує МОЗ.

Вказано також, що тестування проб на COVID-19 чотирьох пацієнтів з Чернівецької області - негативні. Дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України.

"На території Європейського регіону ВООЗ у 20 країнах зареєстровано 774 випадки захворювання COVID-19 та 19 летальних випадків (Італія - 650, Німеччина - 26, Франція - 18, Іспанія - 25, Великобританія - 16, Хорватія -3, Австрія - 2, Росія - 2; Фінляндія - 2, Швеція - 7, Ізраїль - 3, Швейцарія - 6, Греція - 3, Норвегія - 4, Данія, Румунія, Грузія, Естонія, Північна Македонія та Бельгія по одному випадку)", - повідомляють у міністерстві.

Підкреслюється, що найбільша кількість випадків була зареєстрована в Італії - 650, серед них 17 летальних.

Як писало РБК-Україна раніше, РНБО презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусу. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.

Раніше в РНБО назвали групи ризику зараження коронавірусом. За результатами моделювання, у зоні найменшого ризику знаходяться особи віком від 10 до 39 років.

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