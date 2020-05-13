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Коронавирус выявили у одномесячного ребенка в Черновицкой области

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 13:55
Коронавирус выявили у одномесячного ребенка в Черновицкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в области зафиксировали 48 новых случаев

Коронавирус в Черновицкой области выявили у одномесячного ребенка, всего за сутки в регионе зафиксировали 48 новых случаев. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что за минувшие сутки в области было зафиксировано 48 новых случаев COVID-19. При этом самому младшему больному всего один месяц, самому старшему - 78 лет.

Также сообщается, что общая численность инфицированных в регионе составляет - 2 444 человека, выздоровели уже 429 человек. За минувшие сутки в Черновицкой области также зафиксировано 6 летальных случаев. У всех умерших коронавирус был подтвержден, также они имели тяжелые формы пневмонии.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине лабораторно подтверждено 16 425 случаев заражения, из них 402 только в течение последних суток. Абсолютными лидерам по заболеваемости являются Черновицкая область и Киев.

При этом в Киеве второй день подряд фиксируют снижение динамики COVID-19. В частности, за сутки заразились 30 человек, хотя вчера сообщалось о 59 новых пациентах.

Теги Новости Украины заражениеЧерновицкая областьКоронавирус
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