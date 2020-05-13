Коронавірус виявили у одномісячної дитини в Чернівецькій області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в області зафіксували 48 нових випадків

Коронавірус в Чернівецькій області виявили у одномісячної дитини, всього за добу в регіоні зафіксували 48 нових випадків. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Повідомляється, що за минулу добу в області було зафіксовано 48 нових випадків COVID-19. При цьому наймолодшому хворому всього один місяць, найстаршому - 78 років.

Також повідомляється, що загальна чисельність інфікованих в регіоні становить - 2 444 особи, одужали вже 429 осіб. За минулу добу в Чернівецькій області також зафіксовано 6 летальних випадків. У всіх померлих коронавірус був підтверджений, також вони мали важкі форми пневмонії.

Нагадаємо, з початку епідемії коронавірусу в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків зараження, з них 402 тільки протягом останніх діб. Абсолютними лідерами по захворюваності є Чернівецька область і Київ.

При цьому в Києві другий день поспіль фіксують зниження динаміки COVID-19. Зокрема, за добу заразилися 30 осіб, хоча вчора повідомлялося про 59 нових пацієнтів.