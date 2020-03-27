В Росії офіційно підтвердили зараження коронавірусом в адміністрації Путіна

Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Дмитро Пєсков заявив, що інфікований співробітник не контактував з главою РФ

У одного з працівників адміністрації Кремля виявлений випадок зараження коронавірусом. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, наразі приймаються всі санітарно-епідеміологічні заходи для запобігання подальшого поширення вірусу.

"Мені відомо про один випадок, я можу один підтвердити, щодо другого мені не відомо", - сказав Пєсков.

При цьому він додав, що співробітник Кремля, який заразився вірусом, "з президентом не контактував".

На сьогоднішній день коронавірусом у Росії заразилися понад тисячу громадян. Тільки за останню добу вірусом інфікувалися 196 росіян. Також відомо про три смертельні випадки від COVID-19.

Нагадаємо, вчора, в зверненні до росіян у зв'язку з поширенням коронавірусу, Путін оголосив тиждень вихідних і переніс референдум щодо змін до конституції РФ.