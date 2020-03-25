Путин объявил неделю выходных в России и перенес референдум по "обнулению"

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Голосование по обнулению сроков Путина переносится из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил неделю выходных и перенес референдум по изменениям в конституцию РФ. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего обращения к нации.

Путин в обращении к нации заявил, что в России крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса.

"Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением всех заработных плат. То есть выходные продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", - заявил он.

Кроме того, он объявил о переносе всероссийского голосования по конституции в России.

"Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах и в целом по стране, и только опираясь на рекомендации врачей и специалистов, примем решение о новом дне голосования", - заявил Путин.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что российская Госдума поддержала "обнуление" президентских сроков Путина, открыв ему прямую дорогу к президентству как минимум до 2036 года.

Ожидалось, что россияне должны были высказаться по данной инициативе на общероссийском голосовании 22 апреля.

Ранее также сообщалось, что в конституции РФ могут закрепить пожизненную неприкосновенность Путина.