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Коронавірус в ЗСУ: за добу захворіли ще п'ять військових

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 10:25
Коронавірус в ЗСУ: за добу захворіли ще п'ять військових
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього від COVID-19 лікуються 45 співробітників ЗСУ

У Збройних силах України за минулу добу, 11 травня, підтвердили ще п'ять випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в прес-службі командування Медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що нових випадки виявлено у Чернівецькому гарнізоні, а також в Рівненській і Кіровоградській областях.

"В закладах охорони здоров'я знаходяться 2 людини (в ізоляторі медичного пункту військової частини Чернівецького гарнізону - 1 військовослужбовець, в інфекційній лікарні міста Кропивницький - 1 працівник ЗС України. 3 людини (Чернівецький гарнізон - 1 військовослужбовець та Рівненська область - 2 працівника ЗС України) лікуються вдома під спостереженням медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний", - повідомили в ЗСУ.

Всього станом на ранок 12 травня коронавірусом хворіють 45 співробітників ВСУ. Одужали за період пандемії 55 чоловік, 2 - померли.

Нагадаємо, всього за минулу добу в Україні підтвердили 375 нових випадків коронавіруса. При цьому другий день поспіль в країні фіксується зменшення нових захворювань. Загальна кількість інфікованих перевищила 16 тисяч чоловік.

Також повідомлялося, що за 11 травня зареєстрували 17 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Всього в Україні померло 245 осіб.

Теги Новини України Збройні сили УкраїниКоронавірус
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