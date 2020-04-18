Коронавирус в ВСУ: новых случаев не подтвердили, один военный выздоровел

В Вооруженных силах Украины за прошлые сутки не подтвердили ни одного нового случая коронавируса, при этом один пациент выздоровели. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что всего среди сотрудников ВСУ коронавирус подтвержден у 29 человек.

"На 07:00 18 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сообщили в ВСУ.

Также отмечается, что на изоляции, включая и самоизоляцию, находятся 294 человека. В ближайшие 5 суток изоляция завершится для 86 военнослужащих.

Напомним, 16 апреля в ВСУ подтвердили вторую смерть от коронавируса. Первые признаки вируса у больного появились 1 апреля. Он умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Отметим, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 444 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на 9 утра 18 апреля в Украине лабораторно подтверждено 5106 заболеваний, 133 пациента умерли, 275 - выздоровели.