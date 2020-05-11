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Коронавирус в Украине: в трех областях за сутки нет новых случаев

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 09:53
Коронавирус в Украине: в трех областях за сутки нет новых случаев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последние сутки в стране подтвердили 416 новых случаев

За последние сутки в трех областях Украины не подтвердили ни одного нового случая коронавирусной болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

Согласно данным, нет новых случаев в Сумской, Донецкой и Луганской областях. Сутками ранее в Донецкой и Черниговской областях также не было обнаружено новых случаев коронавируса.

Меньше всего случаев за время пандемии зафиксировано в Луганской (42), Черниговской (77) и Донецкой (100 случаев) областях.

В Украине с 3 марта, когда был подтвержден первый случай COVID-19 в Черновицкой области, инфицировались 15 648 человек.

Также РБК-Украина писало, что за время пандемии от коронавируса в Украине умерли 408 человек, 17 из них - за последние сутки.

Напомним, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантинных ограничений, снятие которых будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Минздрав ранее опубликовал рекомендации бизнесу на период смягчения карантина. Для всех видов бизнеса есть ряд основных требований.

Также глава ведомства Максим Степанов отметил, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19 в Украине.

Кроме этого, за сутки в Украину вернулись более 560 граждан. Всех отправили на домашнюю самоизоляцию. Повышенной температуры у прибывших украинцев не зафиксировали.

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