От коронавируса за сутки в Украине умерли 17 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также подтвердили еще 416 новых случаев болезни

От коронавируса за последние сутки в Украине умерли 17 человек, у 416 тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

Так, общее число инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 11 мая составляет 15 648 человек. При этом 408 случаев оказались летальными.

За сутки больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56) и Ровенской областях (52 случая).

Отметим, сутками ранее в Украине подтвердили 522 новых случая коронавируса.

Напомним, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантина, снятие ограничений будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Ранее Минздрав опубликовал рекомендации бизнесу на период смягчения карантина. Для всех видов бизнеса есть ряд основных требований.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19 в Украине.

Кроме этого, за сутки в Украину вернулись более 560 граждан. Всех отправили на домашнюю самоизоляцию. Повышенной температуры у прибывших украинцев не зафиксировали.