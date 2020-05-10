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За сутки в Украину вернулись более 560 граждан, всех отправили на домашнюю самоизоляцию

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 12:25
За сутки в Украину вернулись более 560 граждан, всех отправили на домашнюю самоизоляцию
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Повышенной температуры у прибывших украинцев не зафиксировали

Более 560 украинцев прибыли эвакуационными рейсами в аэропорт "Борисполь" за прошлые сутки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что во время температурного скрининга пограничники не обнаружили повышенной температуры ни у одного из граждан. Также от пассажиров не поступало жалоб на плохое самочувствие.

"В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение "Дій вдома", которое все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома", - сообщили в МВД.

Понад 560 громадян України прибули до «Борисполя» минулої доби Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру...

Опубліковано МВС України Неділя, 10 травня 2020 р.

В конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а пассажиры смогут выбрать, как будут проходить обсервацию. Те, кто будут иметь смартфоны, смогут пройти обязательную самоизоляцию у себя дома с помощью мобильного приложения "Дій вдома".

Ранее Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных рейсов из 26 городов мира, которыми украинцы смогут вернуться домой вследствие пандемии коронавируса.

В рамках эвакуационной кампании сегодня должны состояться три последние рейсы - из Индии, Китая и Германии.

Теги Новости Украины эвакуацияБориспольКоронавирус
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