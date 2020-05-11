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Коронавірус в Україні: у трьох областях за добу немає нових випадків

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 09:53
Коронавірус в Україні: у трьох областях за добу немає нових випадків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останню добу в країні підтвердили 416 нових випадків

За останню добу в трьох областях України не підтвердили жодного нового випадку коронавірусної хвороби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Згідно з даними, немає нових випадків у Сумській, Донецькій і Луганській областях. Добою раніше в Донецькій та Чернігівській областях також не було виявлено нових випадків коронавірусу.

Найменше випадків за час пандемії зафіксовано в Луганській (42), Чернігівській (77) та Донецькій (100 випадків) областях.

В Україні з 3 березня, коли був підтверджений перший випадок COVID-19 в Чернівецькій області, інфікувалися 15 648 осіб.

Також РБК-Україна писало, що за час пандемії від коронавірусу в Україні померли 408 осіб, 17 з них - за останню добу.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантинних обмежень, зняття яких буде відбуватися в кількох сферах бізнесу і суспільного життя.

Мінохоронздоров'я раніше опублікувало рекомендації бізнесу на період пом'якшення карантину. Для всіх видів бізнесу є ряд основних вимог.

Також глава відомства Максим Степанов зазначив, що в лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19 в Україні.

Крім цього, за добу в Україну повернулися понад 560 громадян. Всіх відправили на домашню самоізоляцію. Підвищеної температури у прибулих українців не зафіксували.

Теги Новини України Коронавірус
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