На сегодня на коронавирус в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже передана в референс-лабораторию. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в Украине на исследовании находятся 6 подозрений на коронавирус.

"Эти люди также изолированы. Некоторые образцы уже находятся в референс-лаборатории", - добавил Ляшко.

Напомним, представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в стране.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине", - заявил он, но подчеркнул, что украинская система здравоохранения готова к вспышке инфекции.

Отметим, единственный на сегодня зараженный в Украине находится в изоляции в Черновцах, его состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется. Его госпитализировали еще 29 февраля, симптомы болезни проявились после поездки в охваченную коронавирусом Италию.