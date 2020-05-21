Коронавирус в Украине: почти во всех областях обнаружены новые инфицированные

Ослабление коронавируса происходит в Украине и мире. Власти страны ввели адаптивный карантин и планируют снять постепенно все ограничения в течение месяца, а в мире посчитали ущерб, нанесенный пандемией. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 21 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 19706 человек

умерли от осложнений болезни 579 украинцев

в Украине введен адаптивный карантин до 22 июня

метро Киева откроется с 25 мая

Евросоюз выделил финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро

правительство открывает границы со странами ЕС и Молдовой

Статистика заболеваемости в Украине

В Украине за сутки зафиксированы 476 случаев инфицирования, умерли от осложнений инфекции 15 украинцев, 272 выздоровели.

За все время карантина в Украине скончались от осложнений 579 граждан страны, выздоровели 6227 из 19706 заболевших.

Наибольшее количество заболевших за сутки зафиксировано в Ровенской, Киевской, Черновицкой областях и Киеве. Накануне мэр города Виталий Кличко сообщил о трех вспышках заболевания в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации. О вспышке коронавируса в психоневрологическом интернате также сообщили в Мукачево.

Ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской области.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 788 (425 выздоровели)

Волынская обл. – 698 (172 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 856 (121 выздоровели)

Донецкая обл. – 138 (52 выздоровели)

Житомирская обл. – 589 (248 выздоровели)

Закарпатская обл. – 964 (224 выздоровели)

Запорожская обл. – 398 (213 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1257 (562 выздоровели)

Киев – 2475 (315 выздоровели)

Киевская обл. – 1316 (238 выздоровели)

Кировоградская обл. – 455 (336 выздоровели)

Луганская обл. – 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. – 1175 (234 выздоровели)

Николаевская обл. – 274 (101 выздоровел)

Одесская обл. – 806 (99 выздоровели)

Полтавская обл. – 266 (213 выздоровели)

Ровенская обл. – 1287 (449 выздоровели)

Сумская обл. – 165 (102 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1098 (678 выздоровели)

Харьковская обл. – 851 (204 выздоровели)

Херсонская обл. – 173 (204 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 294 (80 выздоровели)

Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2842 (730 выздоровели)

Черниговская обл. -117 (41 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

Кабинет министров продлил карантин в стране до 22 июня. Речь идет об адаптивном карантине, заявил премьер-министр Дмитрий Шмыгаль. При выполнении противоэпидемических мероприятий в регионах с 22 мая допускается открытие детских садиков и запуск общественного транспорта. Кроме того, с 25 мая разрешается открытие метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре. "Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать", - дополнил Шмыгаль. Ситуацию объяснил президент Владимир Зеленский. Он проинформировал, что готовы к восстановлению транспортных сообщений между областями всего 6 регионов. Также глава государства выразил надежду, что все карантинные ограничения будут сняты в течение месяца. "За месяц мы сможем выйти из всех этапов коронавируса, если не будет второй волны, потому что первую волну мы прошли", - сказал Зеленский.

В Мининфраструктуры назвали даты возобновления деятельности общественного транспорта в Украине. С 22 мая заработают перевозки в городском, пригородном, внутриобластном сообщении, с 25 мая откроется метро, с 1 июня - между областями, включая железнодорожный транспорт, а с 15 июня возобновятся авиасообщения. При этом, пассажирам придется соблюдать масочный режим, а предприятиям регулярно проводить температурный скрининг сотрудников и дезинфекцию транспортных средств.

Минобразования огласило даты проведения внешнего независимого оценивания. Основная сессия пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО планируется на период с 23 июля до 11 августа, результаты появятся до 14 августа.

Все предполагаемые послабления карантина зависят от количества новых зараженных за сутки, загруженности больниц и массовых тестирований в регионах. Такие критерии озвучил министр здравоохранения Максим Степанов. "Мы вводим признаки эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, а также количество ПЦР и ИФА тестов. На основе этих показателей будут приниматься решения относительно ослабление карантина. Всего у нас будет 5 этапов смягчения ограничительных мер", - уточнил глава Минздрава. По его словам, инцидентность (среднее количество случаев заражения за последние 7 дней на 100 тыс населения) должна составлять менее чем 12 человек, загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 - менее 50%, а количество ПЦР и ИФА тестов - более 12 на 100 тыс населения в течение последних 7 дней.

Совет Европейского Союза согласовал выделение 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии в Украине. "Эти средства помогут улучшить макрофинансовую стабильность и позволят странам высвобождать ресурсы на защиту граждан и смягчения негативных последствий пандемии коронавируса", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Украина откроет границы со странами Евросоюза и Молдовой. Соответствующее распоряжение утвердило правительство. Госпогранслужба и МВД должны подготовить и возобновить работу 66 КПП на границах ЕС и Молдовы. Пропускные пункты с Россией и Беларусью останутся закрытыми.

Последствия пандемии в мире

Президент США Дональд Трамп объяснил 1,5 млн заражений коронавирусом в стране хорошо развитой системой диагностики и большим количеством тестирований. "Когда вы говорите, что мы фиксируем новые случаи - это потому, что у нас больше тестирований, чем у кого-либо еще", - заявил Трамп. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, американцы сделали 12,6 млн тестов. В настоящее время по словам вице-президента Майка Пенса все штаты начали запускать свою экономику после карантина. "Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней американцев, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. По всему миру - 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 триллионов долларов (ущерба)", - резюмировал госсекретарь Майк Помпео.

В России количество инфицированных превысило 300 тыс. За последние сутки коронавирус обнаружен у 8764 человек. Всего в стране лабораторно подтверждены 308 705 случаев COVID-19, больше всего зарегистрировано в Москве (152,3 тыс.). При этом количество выздоровевших за сутки превышает заболевших. В течении последних 24 часов вылечились от коронавируса 9262 пациентов. Всего переболели COVID-19 в РФ 85 392 граждан. Умерли от осложнений болезни за сутки 135 больных. На этот момент жертвами пандемии стали 2972 россиянина.

Вызванный пандемий кризис привел к массовым сокращениям рабочих мест в авиационной отрасли по всему миру. Британская компания Rolls-Royce увольняет 9 тыс сотрудников заводов по производству авиационных двигателей. Такое количество сокращаемого персонала составляет пятую часть всех сотрудников компании. В основном ликвидация производственных линий пройдет в гражданской авиакосмической промышленности. Профсоюзы уже отреагировали, заявляя, что заводы "получили государственные деньги, чтобы уволить тысячи рабочих".