Коронавірус в Україні: майже у всіх областях виявлено нових інфікованих

Послаблення коронавирусу відбувається в Україні і світі. Влада країни ввела адаптивний карантин і планує зняти поступово усі обмеження протягом місяця, а у світі порахували збитки, завдані пандемією. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 21 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 19706 осіб

померли від ускладнень хвороби 579 українців

в Україні введено адаптивний карантин до 22 червня

метро Києва відкриється з 25 травня

Євросоюз виділив фінансову допомогу Україні у розмірі 1,2 млрд євро

уряд відкриває кордони з країнами ЄС і Молдовою

Статистика захворюваності в Україні

В Україні за добу зафіксовано 476 випадків інфікування, померли від ускладнень інфекції 15 українців, 272 одужали.

Під час карантину в Україні померли від ускладнень 579 громадян країни, одужали 6227 з 19706 хворих.

Найбільша кількість хворих за добу зафіксовано у Рівненській, Київській, Чернівецькій областях та Києві. Напередодні мер міста Віталій Кличко повідомив про 3 спалахи захворювання у двох гуртожитках та Центрі соціально-психологічної реабілітації. Також про спалах коронавирусу у психоневрологічному інтернаті повідомили у Мукачево.

Жодного нового випадку не зафіксовано у Черкаській області.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 788 (425 одужали)

Волинська обл. - 698 (172 одужали)

Дніпропетровська область. - 856 (121 одужали)

Донецька обл. - 138 (52 одужали)

Житомирська обл. - 589 (248 одужали)

Закарпатська обл. - 964 (224 одужали)

Запорізька обл. - 398 (213 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1257 (562 одужали)

Київ - 2475 (315 одужали)

Київська обл. - 1316 (238 одужали)

Кіровоградська обл. - 455 (336 одужали)

Луганська обл. - 43 (33 одужали)

Львівська обл. - 1175 (234 одужали)

Миколаївська обл. - 274 (101 одужав)

Одеська обл. - 806 (99 одужали)

Полтавська обл. - 266 (213 одужали)

Рівненська обл. - 1287 (449 одужали)

Сумська обл. - 165 (102 одужали)

Тернопільська обл. - 1098 (678 одужали)

Харківська обл. - 851 (204 одужали)

Херсонська обл. - 173 (204 одужали)

Хмельницька обл. - 294 (80 одужали)

Черкаська обл. - 381 (225 одужали)

Чернівецька обл. - 2842 (730 одужали)

Чернігівська обл. -117 (41 одужав).

Адаптивний карантин в Україні

Кабінет міністрів продовжив карантин в країні до 22 червня. Йдеться про адаптивний карантин, заявив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль. За умови виконання протиепідемічних заходів в регіонах з 22 травня допускається відкриття дитячих садків і запуск громадського транспорту. Крім того, з 25 травня дозволяється відкриття метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі. "Міжобласні перевезення ми поки не відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити", - сказав Шмигаль. Ситуацію з пояснив президент Володимир Зеленський. Він поінформував, що готові до відновлення транспортного сполучення між областями тільки 6 регіонів. Також голова держави висловив сподівання, що усі карантинні обмеження будуть зняті протягом місяця. "За місяць ми зможемо вийти з усіх етапів коронавірусу, якщо не буде другої хвилі, тому що першу хвилю ми пройшли", - сказав Зеленський.

У Мінінфраструктури назвали дати відновлення діяльності громадського транспорту в Україні. З 22 травня запрацюють перевезення у міському, приміському, внутрішньообласному сполученні, з 25 травня відкриється метро, ​​з 1 червня - між областями, включно з залізничним транспортом, а з 15 червня відновляться авіасполучення. При цьому, пасажирам доведеться дотримуватися маскового режиму, а підприємствам регулярно проводити температурний скринінг співробітників і дезінфекцію транспортних засобів.

Міносвіти оголосило дати проведення Зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія пройде з 25 червня по 17 липня. Додаткова сесія ЗНО планується на період з 23 липня до 11 серпня, результати з'являться до 14 серпня.

Всі передбачувані послаблення карантину залежать від кількості нових заражених за добу, завантаженості лікарень і масових тестувань у регіонах. Такі критерії озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. "Ми запроваджуємо ознаки епідемічної ситуації в регіонах, а саме: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, а також кількість ПЛР та ІФА тестів. На основі цих показників будуть прийматися рішення щодо послаблення карантину. Всього у нас буде 5 етапів пом’якшення обмежувальних заходів", - заявив голова МОЗ. За його словами, інцидентність (середня кількість випадків зараження за останні 7 днів на 100 тис населення) повинна становити менш ніж 12 осіб, завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 - менше 50%, а кількість ПЛР і ІФА тестів - більше 12 на 100 тис населення протягом останніх 7 днів.

Рада Європейського Союзу погодила виділення 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків пандемії в Україні. "Ці кошти допоможуть покращити макрофінансову стабільність та дозволять країнам вивільнити ресурси на захист громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії коронавірусу", - йдеться в заяві Ради ЄС.

Україна відкриє кордони з країнами Євросоюзу і Молдовою. Відповідне розпорядження затвердив уряд. Держприкордонслужба і МВС повинні підготувати і відновити роботу 66 КПП на кордонах ЄС і Молдови. Пропускні пункти з Росією і Білоруссю залишаться закритими.

Наслідки пандемії у світі

Президент США Дональд Трамп пояснив 1,5 млн заражень коронавірусом в країні добре розвиненою системою діагностики і великою кількістю тестувань. "Коли ви говорите, що ми фіксуємо нові випадки - це тому, що у нас більше тестувань, ніж у будь-кого", - заявив Трамп. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США, американці зробили 12,6 млн тестів. У даний момент за словами віце-президента Майка Пенса всі штати почали запускати свою економіку після карантину. "Ця чума вже обійшлася в 90 тисяч життів американців, більше 36 мільйонів американців втратили роботу з березня. По всьому світу - 300 тисяч померлих і, за нашими оцінками, може бути до 9 трильйонів доларів (збитку)", - резюмував держсекретар Майк Помпео.

У Росії кількість інфікованих перевищила 300 тис. За останню добу коронавірус зафіксовано у 8764 осіб. Всього в країні лабораторно підтверджено 308 705 випадків COVID-19, найбільше зареєстровано у Москві (152,3 тис.). При цьому кількість одужавших за добу перевищує хворих. Протягом останніх 24 годин одужали від коронавируса 9262 пацієнтів. Всього перехворіли COVID-19 у РФ 85 392 громадян. Померли від ускладнень хвороби за добу 135 хворих. На цей момент жертвами пандемії стали 2972 ​​росіянина.

Криза, викликана пандемією, призвела до масових скорочень робочих місць в авіаційній галузі в усьому світі. Британська компанія Rolls-Royce звільняє 9 тис співробітників заводів з виробництва авіаційних двигунів. Кількість звільнених становить п'яту частину всіх співробітників компанії. В основному ліквідація виробничих ліній пройде у цивільній авіакосмічної промисловості. Профспілки вже відреагували, заявляючи, що заводи "отримали державні гроші, щоб звільнити тисячі робочих".