Коронавирус в Украине: в 3 областях не зафиксированы новые случаи заражения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине резко выросло количество новых зараженных

Пандемия коронавируса постепенно ослабевает в Украине и мире. Власти готовятся возобновлять работу метро при соблюдении всех противоэпидемических требований, а в мире активно обсуждают планы по восстановлению экономики. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 20 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 19230 человек

умерли от осложнений болезни 564 украинцев

Минздрав сообщил о запуске массового тестирования на антитела

карантин в Украине закончится 22 июня

Киев готовится к запуску метро

восстановление экономики Евросоюза обойдется в триллион евро

Статистика заболеваемости в Украине

В Украине резко выросло количество заразившихся за сутки. За последние 24 часа подтверждены 354 случая инфицирования, умерли от осложнений инфекции 16 украинцев, 323 выздоровели.

За все время борьбы с болезнью в Украине скончались от осложнений 564 граждан страны, выздоровели 5955 из 19230 заболевших.

Наибольшее количество заболевших за сутки зафиксировано в Черновицкой области и Киеве (более 50 человек). Ряд областей сообщает о заполнении больниц зараженными COVID-19. Так, в Виннице осталось только 50 мест для пациентов с коронавирусом в одной из больниц города. В случае заполнения новых инфицированных решено везти в лечебное учреждение одного из районных центров.

Ни одного нового случая не подтверждено в Запорожской, Сумской и Луганской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. - 766 (425 выздоровели)

Волынская обл. - 676 (168 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 849 (116 выздоровели)

Донецкая обл. - 133 (48 выздоровели)

Житомирская обл. - 583 (230 выздоровели)

Закарпатская обл. - 922 (216 выздоровели)

Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1246 (539 выздоровели)

Киев - 2410 (306 выздоровели)

Киевская обл. - 1261 (218 выздоровели)

Кировоградская обл. - 450 (332 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (23 выздоровели)

Львовская обл. - 1136 (225 выздоровели)

Николаевская обл. - 264 (98 выздоровели)

Одесская обл. - 792 (86 выздоровели)

Полтавская обл. - 265 (213 выздоровели)

Ровенская обл. - 1217 (412 выздоровели)

Сумская обл. - 164 (100 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1089 (647 выздоровели)

Харьковская обл. - 836 (176 выздоровели)

Херсонская обл. - 172 (132 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 280 (73 выздоровели)

Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2796 (710 выздоровели)

Черниговская обл. -115 (41 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

В Украине вступил в силу закон о массовом тестировании на коронавирус. Согласно нормативному акту, тестирование стало обязательным для лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками болезни, и лиц, контактировавших с больными. Кроме ПЛР-тестов в стране начнут делать иммуноферментный анализ (ИФА-тестирование) на антитела. В Минздраве уточняют, что этот вид анализов на коронавирус в первую очередь касается людей группы риска, в том числе сотрудников полиции и Нацгвардии. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, основная цель диагностики на антитела выявить переболел ли человек коронавирусом или еще находится на стадии заболевания. "Мы расширяем круг контактных лиц, которые контактировали с больными. Увеличение тестирования позволит нам лучше управлять ситуацией с течением коронавирусной болезни", - уточнил министр.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил отмену карантина в случае стремительного сокращения количества новых случаев заражения коронавирусом в стране. На данный момент в Минздраве считают необходимым продолжать карантин до 22 июня, но он будет "адаптивный со смягчительными мерами".

Кабмин согласился пойти навстречу властям Киева и запустить метро. "С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидситуация. Здесь уже будем работать совместно с местной властью", - сказал премьер-министр Дмитрий Шмыгаль. Накануне центр столицы застыл в многочисленных транспортных пробках. Движение в середине дня остановилось по всем главным магистралям города.

Киевский мэр Виталий Кличко уточнил, что возобновление работы общественного транспорта в обычном режиме возможно только при соблюдении противоэпидемических мер. "Заходя в общественный транспорт, вы попадаете в зону риска… Обязательно маски, по возможности - перчатки. Более того, в метрополитене мы уже разметили дистанцию, которую необходимо соблюдать при подходе к кассам и на перронах", - уточнил Кличко. В "Укрзализныце" отреагировали на планируемый запуск пригородных сообщений, заявив, что предприятие не готово в полном объеме восстановить перевозки из-за долгов местных властей за проезд льготников. В антилидерах по неуплате возмещения находится и Киев с 59 млн грн задолженности.

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Последствия пандемии в мире

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Автор: Андрей Павлишин