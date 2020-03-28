Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта

Украина и мир продолжают борьбу с пандемией коронавируса. В нашей стране случаи заражения COVID-19 фиксируются во все большем количестве областей. Правительство и местные власти усиливают карантин и вводят дополнительные ограничения в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине. Подробности распространения пандемии в Украине и мире 28 марта - в материале РБК-Украина.

Важно:

за двое суток число больных в стране увеличилось до

подтверждены 5 случаев смерти украинцев в стране и 4 за рубежом

Украина закрыла границы, МИД ввел программу “Защита”

Минздрав запускает спецбригады по выявлению инфицированных

в стране начали полностью блокировать отдельные регионы и населенные пункты

Количество инфицированных в Украине стремительно растет

Количество инфицированных увеличилось в Винницкой, Ровенской, Тернопольской, Сумской, Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях. Первый случай заражения выявлен в Полтавской области.

Пять сотрудниц роддома заразились в Виннице. Весь акушерский корпус с 7 роженицами и 14 беременными закрыт на карантин. В Черновцах в тяжелом состоянии находится пациент с подозрением на коронавирус.

Из-за новых заражений и летального случая в Ровенской области полиция полностью заблокировала село Тынное Сарненского района.

Военные ограничивают въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны.

В Днепропетровской области повторные тесты не выявили инфекции у первого заразившегося в регионе.

Во Львовской области власти собираются провести массовые тестирования. "Первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели", - заявил глава облгосадминистрации Максим Козицкий.

СБУ обнаружила крупную контрабандную партию некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Число зараженных в Киеве выросло до 55 человек. Мэр города Виталий Кличко заявил о создании единой информационной базы больных и контактировавших с ними. Медики и полиция создают мониторинговую группу, которая будет следить за лечением и карантином этих лиц.

По данным Минздрава, большая часть заболевших - люди среднего возраста. В настоящее время ведомство создает спецбригады, которые будут приезжать домой к украинцам с подозрением на коронавирус для забора образцов и последующего анализа в лаборатории. По мнению главного санитарного врача Виктора Ляшко, это сократит количество посещений больниц инфицированными.

В Крыму власти оккупированного полуострова сообщили о 14 зараженных. Все больные вернулись из-за границы.

За рубежом от коронавируса умерла четвертая украинка. По данным Госпогранслужбы, перед закрытием границ за несколько часов в страну вернулись 18 тысяч граждан, в том числе 6,5 тысяч пришли на пропускные пункты пешком. Для тех же, кто застрял за границей МИД разворачивает программу “Защита”. Работники диппредставительств должны поддерживать связь с гражданами и помочь им переждать карантин.

“Укрзализныця” направила в Россию поезд за украинцами. Его возвращение запланировано на 29 марта.

Эпицентр пандемии сместился

Число инфицированных коронавирусом в Соединенных Штатах превысило Китай и Италию, и составило 85,3 тысяч человек. На данный момент зафиксировано 1246 летальных случаев. В связи с резким ростом числа больных президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в 12 штатах.

В Сингапуре ввели штраф в размере 7 тысяч долларов или арест на полгода тюрьмы за намеренное нарушение дистанции и приближение к людям.

Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он самоизолировался в резиденции правительства на Даунинг-стрит. За последние сутки в Соединенном Королевстве умер от пандемии 181 человек, общее число летальных случаев составило 759.

Коронавирус в мире

В Германии Министерство внутренних дел обнародовало худший сценарий по развитию пандемии. Ожидается, что без строгого карантина 70% населения страны будут инфицированы, 80% заболевших будут нуждаться в госпитализации, количество летальных случаев составит более миллиона.

Власти Испании сообщили о новой вспышке смертей в стране. За сутки от болезни умерли 769 человек. На данный момент число смертельных случаев достигло 4858.

В стране 64 тыс зараженных, среди которых 9,5 тыс врачи.

В Италии бывший вице-премьер Маттео Салвини предложил выйти из Евросоюза. Политик подверг резкой критике власти ЕС за промедление в принятии мер по ликвидации последствий пандемии.

"Это безумие. Европа берет еще 15 дней для того, чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать. В чрезвычайных условиях, когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности", - сказал Салвини.

За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 919 человек. Общее число жертв пандемии в стране достигло 9134.