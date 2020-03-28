Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 28 березня

Україна і світ продовжують боротьбу з пандемією коронавіруса. У нашій країні випадки зараження COVID-19 фіксуються у все більшій кількості областей. Уряд і місцева влада посилюють карантин і вводять додаткові обмеження у зв'язку з надзвичайною ситуацією в Україні. Подробиці поширення пандемії в Україні і світі 28 березня - у матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

за дві доби кількість хворих в країні збільшилася до

підтверджені 5 випадків смерті українців у країні та 4 за кордоном

Україна закрила кордони, МЗС запровадив програму "Захист"

Моз запускає спецбригади з виявлення інфікованих

у країні почали повністю блокувати окремі регіони і населені пункти

Кількість інфікованих в Україні стрімко зростає

Кількість інфікованих збільшилася у Вінницькій, Рівненській, Тернопільській, Сумській, Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Київській областях Перший випадок зараження виявлено в Полтавській області.

П'ять співробітниць пологового будинку заразилися у Вінниці. Весь акушерський корпус з 7 породіллями і 14 вагітними закритий на карантин. У Чернівцях у важкому стані знаходиться пацієнт з підозрою на коронавірус.

З-за нових заражень і летального випадку в Рівненській області поліція заблокувала село Тинне Сарненського району.

Військові обмежують в'їзд в Донецьку і Луганську області з боку інших регіонів країни.

У Дніпропетровській області повторні тести не виявили інфекції у першого заразилася в регіоні.

У Львівській області влада збирається провести масові тестування. "Перші масові тестування буде проведено з середини наступного тижня", - заявив голова облдержадміністрації Максим Козицький.

СБУ виявила велику контрабандну партію неякісних ліків і підроблених експрес-тестів для виявлення коронавіруса.

Число заражених у Києві зросла до 55 осіб. Мер міста Віталій Кличко заявив про створення єдиної інформаційної бази хворих та контактуючих з ними. Медики і поліція створюють моніторингову групу, яка буде стежити за лікуванням і карантином цих осіб.

За даними Моз, велика частина хворих - люди середнього віку. В даний час відомство створює спецбригади, які будуть приїжджати додому до українців з підозрою на коронавірус для забору зразків і подальшого аналізу в лабораторії. На думку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це скоротить кількість відвідувань лікарень інфікованими.

У Криму влада окупованого півострова повідомили про 14 заражених. Всі хворі повернулися з-за кордону.

За кордоном від коронавіруса померла четверта українка. За даними Держприкордонслужби, перед закриттям кордонів за кілька годин в країну повернулися 18 тисяч громадян, в тому числі 6,5 тисяч прийшли на пропускні пункти пішки. Для тих же, хто застряг за кордоном МЗС розгортає програму "Захист". Працівники диппредставництв повинні підтримувати зв'язок з громадянами і допомогти їм перечекати карантин.

"Укрзалізниця" направила поїзд за українцями. Його повернення заплановано на 29 березня.

Епіцентр пандемії змістився

Число інфікованих коронавірусом у Сполучених Штатах перевищило Китай і Італію, і склала 85,3 тисяч осіб. На даний момент зафіксовано 1246 летальних випадків. У зв'язку з різким зростанням числа хворих президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в 12 штатах.

В Сінгапурі ввели штраф у розмірі 7 тисяч доларів або арешт на півроку тюрми за навмисне порушення дистанції і наближення до людей.

Крім того, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заразився коронавірусом. Він самоізолювалося в резиденції уряду на Даунінг-стріт. За останню добу в Сполученому Королівстві помер від пандемії 181 чоловік, загальне число летальних випадків склало 759.

Коронавірус в світі

В Німеччині Міністерство внутрішніх справ оприлюднило найгірший сценарій розвитку пандемії. Очікується, що без суворого карантину 70% населення країни будуть інфіковані, 80% хворих будуть потребувати госпіталізації, кількість летальних випадків складе більше мільйона.

Влада Іспанії повідомили про новому спалаху смертей в країні. За добу від хвороби померли 769 осіб. На даний момент число смертельних випадків досягло 4858.

В країні 64 тис інфікованих, серед яких 9,5 тис лікарі.

В Італії колишній віце-прем'єр Маттео Салвини запропонував вийти з Євросоюзу. Політик піддав різкій критиці влади ЄС за зволікання у прийнятті заходів щодо ліквідації наслідків пандемії.

"Це безумство. Європа бере ще 15 днів для того, щоб вирішити, що робити і кому і як допомагати, якщо допомагати. В надзвичайних умовах, коли люди помирають сьогодні від запалення легенів, а завтра, можливо, будуть вмирати від бідності", - сказав Салвини.

За останню добу в Італії від коронавіруса померли 919 осіб. Загальне число жертв пандемії в країні досягло 9134.