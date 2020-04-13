Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 13 апреля

По состоянию на 13 апреля официально подтверждено 2777 случаев инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей возросло до 83, среди которых 40 мужчин и 43 женщины. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 второй день превышает смертность и на сегодня составляет 89 человек. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 13 апреля

Черновицкая область - 432 инфицированных. В области, по сообщению ОГА, на Буковине COVID-19 подтвердили у 432 человек. В том числе от коронавируса вылечили 21 человек. Также сообщается, что сегодня умерла пациентка Сторожинецкой районной больницы, у которой было подозрение на COVID-19. 3 марта в области был выявлен первый случай COVID-19, который также стал первым в Украине.

Киев - 416 инфицированных. В Киеве на 20 человек выросло число зараженных COVID-19 и на сегодняшний день составляет 416 человек, из которых пять женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Среди заболевших есть один медик. Первый случай инфицирования COVID-19 в столице был зафиксирован 16 марта.

Ивано-Франковская область - 291 инфицированный. По сообщению штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в Яремче за последние сутки коронавирусом заразились 5 медиков, которых накануне госпитализировали с пневмонией. Первый случай заражения COVID-19 в области был получен 19 марта.

Тернопольская область - 243 инфицированных. Сообщается о четырех случаях выздоровления медиков Монастыриского района от коронавируса за сегодняшний день. В целом, по состоянию на 12 апреля, COVID-19 в этом районе заражено 11 врачей и 30 медсестер и фельдшеров. Первое инфицирование коронавирусом в регионе произошло 20 марта.

Винницкая область - 174 инфицированных. Местная ОГА сообщает о 8 пациентах, выздоровевших от коронавируса на сегодняшний день. Среди заболевших в области – 11 детей. Впервые инфицирование COVID-19 в области было подтверждено 25 марта.

Киевская область - 159 инфицированных. По данным ОГА, в Ирпене коронавирус обнаружили у троих больных, а еще 17 пациентов ожидают результаты тестов. Впервые заражение коронавирусом в Киевской области было получено 17 марта.

Ровненская область - 119 инфицированных. За последние сутки в области появилось 10 новых случаев заболевания, из которых 7 человек умерли, а 7 – выздоровели. Первые 9 случаев инфицирования в области зафиксированы 27 марта.

Кировоградская область - 118 инфицированных. На сегодняшний день коронавирус в области диагностировали у 44 медработников, а также пятерых детей в возрасте от 5 до 8 лет. Впервые COVID-19 здесь был подтвержден 29 марта.

Львовская область - 111 инфицированных. По сообщению ОГА, на сегодняшний день в области подтверждены 111 случаев инфицирования, из которых 5 человек умерли, 6 выздоровели. В областной инфекционной больнице находится 75 человек, в том числе в реанимации – 8 пациентов. Первое заражение во Львовской области получено 20 марта.

Черкасская область - 99 инфицированных. По сообщению ОГА, в области преобладают легкие формы заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии находится три человека. Первый случай заболевания в регионе был подтвержден 22 марта.

Запорожская область - 83 инфицированных. За последние сутки в области заражение коронавирусом подтвердилось у 19 человек. Наибольшее число заболевших на сегодня зарегистрировано в Запорожье и Мелитополе. Первые случаи заражения в регионе были выявлены 25 марта.

Закарпатская область - 82 инфицированных. По сообщению местной ОГА, сегодня коронавирус подтвердился у сотрудницы Закарпатской областной государственной администрации, которая с 1 апреля была в отпуске. По результатам тестов, никто из контактировавших с ней людей не заражен COVID-19. Впервые инфицирование в регионе подтвердилось 26 марта.

Житомирская область - 74 инфицированных. Это одна из немногих областей, где за сутки число зараженных не изменилось. По сообщению мэра Житомира, один человек находится в тяжелом состоянии. Первое подтверждение инфицирования COVID-19 было получено 12 марта.

Сумская область - 73 инфицированных. Областной лабораторный центр МОЗ Украины информировал о двух умерших от коронавируса в Кролевецком районе. Также сообщается о заражении 12-летней девочки в городе Шостка от подружки, у которой ранее уже был диагностирован COVID-19. Первый случай заражения в области датируется 25 марта.

Волынская область - 71 инфицированный. По информации местного горсовета, за сегодняшний день в Нововолынске подтвердились 6 случаев заболевания. Также сообщается о том, что на Волыни коронавирусом заразилась семья священника. Впервые COVID-19 был подтвержден в регионе 25 марта.

Одесская область - 63 инфицированных. По сообщению местной ОГА, в области зафиксирована первая смерть от коронавируса – умерла 60-летняя жительница Подольска. За последние сутки подтверждено заболевание еще у четырех женщин в возрасте от 38 до 65 лет, все они – также из Подольска. Впервые COVID-19 в регионе был подтвержден 24 марта.

Днепропетровская область - 58 инфицированных. По сообщению местных СМИ, сегодня в области коронавирус обнаружен у медсестры Петропавловской районной амбулатории. Из-за этого инцидента на самоизоляцию ушли 53 медработника лечебного учреждения. Первое заражение в области было подтверждено 19 марта.

Херсонская область - 31 инфицированный. По сообщению местной ОГА, за последние сутки подтверждено три новых случая заражения COVID-19: у мужчины из Голопристанского района и у двух женщин Олешковского района. Впервые инфекция на Херсонщине была выявлена 25 марта.

Полтавская область - 25 инфицированных. Сегодня сообщается об одном заболевшем – это 41-летний житель Миргорода. По сообщению мэрии, в Кременчуге от коронавирусной инфекции выздоровели две пациентки. Первый случай коронавируса в области был подтвержден 27 марта.

Хмельницкая область - 19 инфицированных. По данным ОГА, сегодня в области лабораторно подтверждено еще 3 случая заболевания COVID-19. Таким образом, по состоянию на 12 апреля в зафиксирован 21 случай заражения. Впервые коронавирус здесь был выявлен 27 марта.

Донецкая область - 11 инфицированных. За последние сутки ситуация с инфицированием в регионе не изменилась. Первый случай COVID-19 был зафиксирован 18 марта.

Харьковская область - 11 инфицированных. По сообщению ОГА, за последние сутки в области зафиксировано три новых случая заражения COVID-19, из которых – один медик из Кропивницкого. Первый случай коронавируса был подтвержден 28 марта.

Черниговская область - 9 инфицированных. По сообщению Корюковской больницы, на Черниговщине появился первый случай выздоровления от коронавируса: выписан 20-летний пациент. Первое подтверждение инфицирования в регионе датируется 26 марта.

Луганская область - 3 инфицированных. За прошедшие сутки официальные данные о заражении коронавирусом в регионе не изменились. Подтверждение первого инфицирования COVID-19 было получено 25 марта.

Николаевская область - 2 инфицированных. По информации ОГА, на сегодня выявлено еще два случая заражения, таким образом, общее число больных COVID-19 в области достигло четырех. Первые два случая заболевания были зафиксированы 11 апреля.