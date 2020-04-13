Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 13 квітня

Станом на 13 квітня офіційно підтверджено 2777 випадків інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 83, серед яких 40 чоловіків та 43 жінки. За повідомленням МОЗ, показник одужання від COVID-19 другий день перевищує смертність і на сьогодні становить 89 осіб. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика МОЗ - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 13 квітня

Чернівецька область - 432 інфікованих. В області, за повідомленням ОДА, на Буковині COVID-19 підтвердили у 432 осіб. У тому числі від коронавіруса вилікували 21 людина. Також повідомляється, що сьогодні померла пацієнтка Сторожинецької районної лікарні, у якій була підозра на COVID-19. 3 березня в області був виявлений перший випадок COVID-19, який також став першим в Україні.

Київ - 416 інфікованих. У Києві на 20 осіб зросло число заражених COVID-19 і на сьогоднішній день становить 416 осіб, з яких п'ять жінок у віці від 49 до 60 років і 15 чоловіків у віці від 19 до 74 років. Серед хворих є один медик. Перший випадок інфікування COVID-19 в столиці був зафіксований 16 березня.

Івано-Франківська область - 291 інфікований. За повідомленням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, в Яремчі за останню добу коронавірусом заразилися 5 медиків, яких напередодні госпіталізували з пневмонією. Перший випадок зараження COVID-19 в області було отримано 19 березня.

Тернопільська область - 243 інфікованих. Повідомляється про чотирьох випадках одужання медиків Монастириського району від коронавіруса за сьогоднішній день. В цілому, станом на 12 квітня, COVID-19 в цьому районі заражене 11 лікарів та 30 медсестер і фельдшерів. Перше інфікування коронавірусом в регіоні відбулося 20 березня.

Вінницька область - 174 інфікованих. Місцева ОДА повідомляє про 8 пацієнтів, що видужали від коронавіруса на сьогоднішній день. Серед хворих в області – 11 дітей. Вперше інфікування COVID-19 в області було підтверджено 25 березня.

Київська область - 159 інфікованих. За даними ОДА, в Ірпені коронавірус виявили у трьох хворих, а ще 17 пацієнтів очікують результати тестів. Вперше зараження коронавірусом в Київській області було отримано 17 березня.

Рівненська область - 119 інфікованих. За останню добу в області з'явилося 10 нових випадків захворювання, з яких 7 осіб померли, а 7 – одужали. Перші 9 випадків інфікування в області зафіксовано 27 березня.

Кіровоградська область - 118 інфікованих. На сьогоднішній день коронавірус в області діагностували у 44 медпрацівників, а також п'ятеро дітей у віці від 5 до 8 років. Вперше COVID-19 тут був підтверджений 29 березня.

Львівська область - 111 інфікованих. За повідомленням ОДА, на сьогоднішній день в області підтверджено 111 випадків інфікування, з яких 5 осіб померли, 6 одужали. В обласній інфекційній лікарні перебуває 75 осіб, у тому числі в реанімації – 8 пацієнтів. Перше зараження у Львівській області отримано 20 березня.

Черкаська область - 99 інфікованих. За повідомленням ОДА, в області переважають легкі форми захворювання коронавірусом. У важкому стані знаходиться три людини. Перший випадок захворювання в регіоні був підтверджений 22 березня.

Запорізька область - 83 інфікованих. За останню добу в області зараження коронавірусом підтвердилося у 19 осіб. Найбільше число хворих на сьогодні зареєстрована у Запоріжжі та Мелітополі. Перші випадки зараження в регіоні були виявлені 25 березня.

Закарпатська область - 82 інфікованих. За повідомленням місцевої ОДА, сьогодні коронавірус підтвердився у співробітниці Закарпатської обласної державної адміністрації, яка з 1 квітня була у відпустці. За результатами тестів, ніхто з контактували з нею людей не заражений COVID-19. Вперше інфікування в регіоні підтвердилося 26 березня.

Житомирська область - 74 інфікованих. Це одна з небагатьох областей, де за добу число заражених не змінилося. За повідомленням мера Житомира, одна людина перебуває у важкому стані. Перше підтвердження інфікування COVID-19 було отримано 12 березня.

Сумська область - 73 інфікованих. Обласний лабораторний центр МОЗ України інформував про двох померлих від коронавіруса в Кролевецькому районі. Також повідомляється про зараження 12-річної дівчинки в місті Шостка від подружки, у якої раніше вже був діагностований COVID-19. Перший випадок зараження в області датується 25 березня.

Волинська область - 71 інфікований. За інформацією місцевої міськради, за сьогоднішній день в Нововолинську підтвердилися 6 випадків захворювання. Також повідомляється про те, що на Волині коронавірусом заразилася сім'я священика. Вперше COVID-19 був підтверджений в регіоні 25 березня.

Одеська область - 63 інфікованих. За повідомленням місцевої ОДА, в області зафіксована перша смерть від коронавіруса – померла 60-річна мешканка Подільського. За останню добу підтверджено захворювання ще у чотирьох жінок у віці від 38 до 65 років, всі вони – також з Подольська. Вперше COVID-19 в регіоні був підтверджений 24 березня.

Дніпропетровська область - 58 інфікованих. За повідомленням місцевих ЗМІ, сьогодні в області коронавірус виявлений у медсестри Петропавлівської районної амбулаторії. Через цього інциденту на самоізоляцію пішли 53 медпрацівника лікувального закладу. Перше зараження в області було підтверджено 19 березня.

Херсонська область - 31 інфікований. За повідомленням місцевої ОДА, за останню добу підтверджено три нових випадки зараження COVID-19: у чоловіка з Голопристанського району та у двох жінок Олешковского району. Вперше інфекція на Херсонщині була виявлена 25 березня.

Полтавська область - 25 інфікованих. Сьогодні повідомляється про одного хворого – це 41-річний мешканець Миргорода. За повідомленням мерії, в Кременчуці від коронавирусной інфекції одужали дві пацієнтки. Перший випадок коронавіруса в області був підтверджений 27 березня.

Хмельницька область - 19 інфікованих. За даними ОДА, сьогодні в області лабораторно підтверджено ще 3 випадки захворювання COVID-19. Таким чином, станом на 12 квітня зафіксовано 21 випадок зараження. Вперше коронавірус тут було виявлено 27 березня.

Донецька область - 11 інфікованих. За останню добу ситуація з інфікуванням в регіоні не змінилася. Перший випадок COVID-19 був зафіксований 18 березня.

Харківська область - 11 інфікованих. За повідомленням ОДА, за останню добу в області зафіксовано три нові випадки зараження COVID-19, з яких – один медик з Кропивницького. Перший випадок коронавіруса був підтверджений 28 березня.

Чернігівська область - 9 інфікованих. За повідомленням Корюківської лікарні, на Чернігівщині з'явився перший випадок одужання від коронавіруса: виписаний 20-річний пацієнт. Перше підтвердження інфікування в регіоні датується 26 березня.

Луганська область - 3 інфікованих. За минулу добу офіційні дані про зараження коронавірусом в регіоні не змінилися. Підтвердження першого інфікування COVID-19 було отримано 25 березня.

Миколаївська область - 2 інфікованих. За інформацією ОДА, на сьогодні виявлено ще два випадки зараження, таким чином, загальне число хворих COVID-19 в області досягла чотирьох. Перші два випадки захворювання були зафіксовані 11 квітня.