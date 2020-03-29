Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 29 марта

Число инфицированных коронавирусом в Украине продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки подтвердилось 46 новых случаев заболевания. Также до 9 человек выросло количество умерших от COVID-19. Случаи зафиксированы уже в 23 областях. Подробнее о географии распространения, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 29 марта

По инфирмации Минздрава, предоставленной в 22:00 28 марта, число случаев COVID-19 в Украине возросло до 356. Но точная статистика по каждой области еще не опубликована. Ее Минздрав озвучит сегодня утром, 29 марта, в 10:00.

Киев - 74 инфицированных. Первый случай COVID-19 был подтвержден в Киеве 16 марта. А начиная с 22-го числа, в столице в разы возросло число инфицированных – в тот день сразу у 20 жителей Киева был подтвержден диагноз. 28 марта число зараженных коронавирусом людей увеличилось до 74 человек. По сообщению мера столицы, 28 марта инфицированы 19 человек, из них 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет, и 9 женщин – от 17-ти до 62-х лет.

Черновицкая область - 47 инфицированных (1 летальный, 5 выздоровели). 3 марта здесь был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом в Украине. Позже этот же мужчина стал первым выздоровевшим. По информации ОГА, за 28 марта в области зафиксировано почти 60 случаев заражения COVID-19. При этом более половины инфицированных лечится дома, поскольку не имеют симптомов. Три человека в тяжелом состоянии и находятся на кислородной дотации. Состояние остальных больных стабильное.

Тернопольская область - 43 инфицированных (1 летальный случай). 20 марта подтвержден первый случай заражения в области. А 25 марта зафиксирована первая смерть от коронавируса – умер 68-летний житель из Монастырисского района. Со следующего дня число заразившихся в регионе выросло в разы. Более половина из них – медики. По сообщению местной ОГА, за последние сутки инфицировались еще три человека. Всего в инфекционной больнице пребывает четыре ребенка – 11, 13, 14 лет из Монастырисского района и 1,5 года из Кременецкого района.

Киевская область - 41 инфицированный. Первый случай заражения в Киевской области был зафиксирован 17 марта у нардепа Сергея Шахова. Затем вспышка инфицирования наблюдалась здесь 24 марта – заболело сразу 10 человек, а 25 марта – еще 7 человек. За последние сутки число заразившихся возросло еще на десять человек.

Ивано-Франковская область - 28 инфицированных (3 летальных случая). Первый случай подтверждения коронавируса в регионе был получен 19 марта у 56-летней женщины, которая позже умерла. А 25 марта заразилось наибольшее количество людей – 11 человек, из которых один случай стал смертельным. 28 марта, по сообщению ОГА, заражение коронавирусом подтвердили в двух медиков из областного перинатального центра.

Винницкая область - 16 инфицированных. Первый случай COVID-19 в области подтвержден 25 марта у жительницы Винницы. 27 марта в городе заразились 5 медиков. Официально за последние сутки число заболевших выросло втрое.

Запорожская область - 10 инфицированных. Первые пять случаев заражения в области были подтверждены 25 марта. Предположительно, все инфицированные люди заразились COVID-19, находясь за границей. По сообщению местной ОГА, в области 28 марта зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса у вернувшейся из Египта женщины.

Ровненская область - 9 инфицированных (1 летальный случай). Первые 9 случаев заболевания в области подтвердились 27 марта. Все инфицированные – жители села Тынное Сарненского района. Кроме того, инфицирование COVID-19 дало положительный ответ у женщины, которая недавно умерла.

Днепропетровская область - 7 инфицированных. Впервые заболевание в области подтверждено 19 марта у супружеской пары. 27 марта подтвердились очередные факты заражения – все больные накануне вернулись из-за границы. Также сообщалось, что первый заболевший в области человек выздоровел.

Одесская область - 6 инфицированных. Первое подтверждение инфицирования коронавирусом область получила 24 марта. А 25 марта зараженными оказались еще три человека. По сообщению ОГА, 27 марта у 57-летней женщины, вернувшейся из Франции, подтвержден диагноз.

Львовская область - 5 инфицированных. Первый подтвержденный случай коронавируса в области датируется 20 марта у мужчины, который вернулся из Германии. За последние сутки заболели еще два человека – 50-летний мужчина и 16-летний парень. Оба имели контакты с инфицированным ранее человеком. Пациенты находятся в самоизоляции

Сумская область - 5 инфицированных (1 летальный случай). 25 марта было зафиксировано первое инфицирование COVID-19 у 76-летней жительницы Конотопского района, которая скончалась в тот же день. 27 марта стало известно еще о 4 инфицированных. В связи с ситуацией, местные власти усилили ограничительные меры в Сумах.

Житомирская область - 4 инфицированных (1 летальный случай). Здесь коронавирус впервые был обнаружен 12 марта у жительницы Радомышля, вернувшейся из Польши, которая умерла на следующий день. 19 марта проявился второй случай у мужчины. А 27 марта в области были подтверждены еще 2 случая заражения.

Черкасская область - 3 инфицированных. 22 марта были подтверждены первые случаи заражения COVID-19 у семейной пары.

Волынская область - 2 инфицированных. Первый случай коронавируса в области был подтвержден 25 марта у 7-летнего ребенка.

Донецкая область - 2 инфицированных. Здесь вирус впервые получил подтверждение 18 марта у жителя Мариуполя, вернувшегося из-за границы.

Луганская область - 2 инфицированных. Первый случай коронавируса появился 25 марта. Больной заразился после общения с инфицированным человеком. С 28 марта в регионе ввели ограничения на въезд.

Херсонская область - 1 инфицированный. Неизменным остаются данные по области. Первое заражение здесь было подтверждено 25 марта у жительницы Геническа.

Закарпатская область - 1 инфицированный. Первый и пока единственный случай в области был подтвержден 26 марта у 69-летней жительницы Мукачево.

Черниговская область - 1 инфицированный. Первое подтверждение COVID-19 было получено 26 марта у жителя села Комаровка Борзнянского района. В связи с этим в населенном пункте установлен особый режим проведения противоэпидемических мер.

Хмельницкая область - 1 инфицированный. 27 марта подтвержден первый случай заражения COVID-19, у пациента, у которого ранее экспресс-тест дал отрицательный ответ. У больного стабильное состояние, средней тяжести.

Полтавская область - 1 инфицированный. 27 марта был выявлен первый случай коронавируса у 75-летней жительницы Кременчуга. Больная не была за границей, круг контактных лиц устанавливается.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первое инфицирование обнаружено в области 28 марта. По сообщению ОГА, заболевший недавно вернулся из Франции и находится в самоизоляции.

Николаевская область - 1 инфицированный. 28 марта официально зафиксирован первый случай заражения в области. Однако, по заявлению местной ОГА, на данный момент житель Николаевщины находится в Киеве. У контактных лиц коронавирус не выявлен.