Коронавірус в Україні: кількість випадків зросла на майже на 50

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку доби виявили 46 нових випадків коронавірусу

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 356. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, за останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавірусу.

Крім того, кількість смертей від захворювання на COVID-19 в Україні зросла до 9. Від коронавірусу одужали вже 5 людей, у них повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області кількість заражених коронавірусом зросла до 23. Всі хворі на коронавірус перебувають на стаціонарному лікуванні та під постійним медичним наглядом.

Також РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області кількість хворих на коронавірус наблизилася до 60. Станом на 28 березня у лікарнях області з підтвердженим захворюванням на коронавірус перебувають 24 особи, ще 35 - лікуються вдома.

Крім того, у Тернопільській області сьогодні діагностували захворювання на коронавірус у жінки та двох дітей 13 та 14 років з Монастирського району. Зараз хворі перебувають в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні.