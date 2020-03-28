В Винницкой области количество больных COVID-19 превысило 20

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все пациенты в стабильном состоянии

В Винницкой области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса превысила 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной государственной администрации (ОГА).

По данным областного лабораторного центра, по состоянию на 28 марта на территории области подтверждено 23 случая заражения коронавирусом. Все больные коронавирусом находятся на стационарном лечении под постоянным медицинским наблюдением.

"В настоящее время состояние пациентов стабильное. Сейчас определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под медико-санитарным контролем", - добавили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области подтвердили еще 3 случая заражения коронавирусом. Заболевание диагностировали у женщины и двух детей 13 и 14 лет из Монастыриского района. Сейчас пациенты находятся в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области количество подтвержденных случаев коронавируса приблизилось к 60. Сейчас в медицинских учреждениях области с коронавирусом находятся 24 человека, еще 35 - лечатся дома. Вылечились уже 5 жителей области.

Кроме того, во Львовской области коронавирус обнаружили еще у 2 жителей. Больные контактировали с зараженным коронавирусом человеком.