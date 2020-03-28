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Коронавирус в Украине: число зараженных возросло

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 10:16
Коронавирус в Украине: число зараженных возросло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Миндзрав опубликовал новые данные по распространению коронавируса в Украина

Число зараженных коронавирусом в Украине по состоянию на 28 марта возросло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.

Так, число зараженных возросло до 311 человек. Из них 8 летальных случаев, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на вечер пятницы, 27 марта, в Украине было зафиксировано 310 случаев заражения.

Как известно, из-за коронавируса в Украине введен карантин, который изначально должен был закончиться 3 апреля, однако, правительство приняло решение о продлении ограничений до 24 апреля.

На время карантина по всей страны закрыты все развлекательные заведения, кафе и рестораны. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и АЗС. Кроме того, Украина на время карантина закрыла границы, изначально в страну не пускали только иностранцев, теперь же этот запрет расширили и на граждан Украины, которые находятся за границей и не вернулись в страну.

Также из-за коронавируса в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро, в общественный транспорт пускают не больше 10 пассажиров, а в Киеве пользоваться транспортом можно только по спецпропускам.

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