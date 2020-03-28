Коронавірус в Україні: число заражених зросло

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ опублікував нові дані щодо поширення коронавірусу в Україні

Число заражених коронавірусом в Україні станом на 28 березня зросло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на syajhvfws. Міністерства охорони здоров'я.

Так, число заражених зросло до 311 осіб. З них 8 летальних випадків, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на вечір п'ятниці, 27 березня, в Україні було зафіксовано 310 випадків зараження.

Як відомо, через коронавірус в Україні введено карантин, який спочатку повинен був закінчитися 3 квітня, проте, уряд прийняв рішення про продовження обмежень до 24 квітня.

На час карантину по всій країни закриті всі розважальні заклади, кафе і ресторани. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, банки і АЗС. Крім того, Україна на час карантину закрила кордон, спочатку в країну не пускали тільки іноземців, тепер же цю заборону розширили і на громадян України, які перебувають за кордоном і не повернулися в країну.

Також через коронавірус в Києві, Харкові та Дніпрі закрили метро, ​​в громадський транспорт пускають не більше ніж 10 пасажирів, а в Києві користуватися транспортом можна тільки за спецперепустками.