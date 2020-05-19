Коронавирус в Украине: в 8 областях не выявлены новые случаи заражения

В стране резко сократилось количество новых зараженных
Ослабление карантина в связи с пандемией коронавируса происходит в Украине и мире. Власти страны готовятся к началу 2 и 3 этапов смягчения ограничений, на очереди запуск междугороднего транспорта и возобновление работы детских садов. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 19 мая - в материале РБК-Украина.
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Статистика заболеваемости в Украине
В Украине третий день подряд сокращается количество заболевших за сутки. В стране за последние 24 часа подтверждены 260 случаев инфицирования, умерли от осложнений инфекции 13 украинцев, 356 выздоровели.
За все время борьбы с болезнью в Украине скончались от осложнений 548 граждан страны, выздоровели 5632 из 18876 заболевших.
Наибольшее количество заболевших за сутки зафиксировано в Киеве (38 человек). Ни одного нового случая не подтверждено в Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Херсонской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях.
Общая статистика по регионам:
Из-за недостаточного тестирования на коронавирус восстановление общественного транспорта могут отменить в 8 областях страны, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Президент Владимир Зеленский предложил местным властям самостоятельно решать вопросы общественного транспорта в рамках адаптивного карантина. "Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - сказал Зеленский.
Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что Кабмин позволит возобновить работу метро в городе с 25 мая. В настоящее время уличное движение в столице застыло в пробках и находится на грани транспортного коллапса. Также, Кличко объявил о новом этапе ослабления карантина с 22 мая. "Начнут работать: промышленные рынки, большие магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - уточнил градоначальник. Помимо этого, он обратился в Нацполицию в связи с информацией о работе некоторых ночных клубов в столице несмотря на запрет массовых мероприятий по стране.
В Минздраве озвучили требования для возобновления междугородних транспортных сообщений и работы детских садов. Среди основных моментов остаются масочный режим, постоянный температурный скрининг, антисептики на входе и дезинфекция помещений. В дошкольных учреждениях не должно быть мягких игрушек, многоразовых полотенец и ковров. На автостанциях исключается работа людей старше 60 лет, расстояние не мене 1,5 метра в очередях на кассах, количество пассажиров по числу сидячих мест в транспорте и закрытие залов ожидания.
"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны - это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - уточнил ситуацию главный государственный санврач Виктор Ляшко.
По данным Госпогранслужбы, несколько тысяч украинцев пешком вернулись на родину из Польши. Только за последние сутки их количество составило 1,8 тыс. Переход осуществляется в недавно открытом пункте "Шегини".
Украинское консульство в Венгрии возобновило прием граждан в будние дни. Как отмечают в дипучреждении, из-за отсутствия регулярных рейсов между Украиной и Венгрией выполнение консульских действий невозможно.
Последствия пандемии в мире
В Испании планируют отменить карантин и открыть границы для туристов в конце июня. Об этом заявил министр транспорта Хосе Луис Абалос. "Как только мы, испанцы, сможем поехать в другие провинции, иностранцы смогут приехать в Испанию. Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность", - сказал министр. В настоящее время в стране введен двухнедельный карантин для всех иностранцев.
"Европа должна готовиться ко второй смертоносной волне коронавируса зимой", - предупредил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге. По его словам, сейчас в Европе настало время для "подготовки, а не празднования". Он подчеркнул, что снижение заболеваемости коронавирусом в Великобритании, Франции и Италии не означает, что пандемия заканчивается. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус уточнил, что менее 10% населения планеты имеют антитела к COVID-19. То есть подавляющее большинство людей может в любой момент им заболеть.
На северо-востоке Китая в городах провинций Цзилинь и Ляонин произошла вспышка заболевания. На территории проживания 108 млн человек введен жесткий карантин. Пока неизвестно, что стало причиной, но предполагается что вирус мог попасть туда из России.
Из-за пандемии экономика Японии вошла в период рецессии. ВВП страны снизился на 3,4%. "В текущем квартале экономика переживала еще более глубокий спад. Япония вступила в полную рецессию", - заявил главный экономист исследовательского института Мэйдзи Ясуда Юичи Кодама. Правительство уже анонсировало пакет мер по стимулированию роста экономической активности в стране на сумму около 1 триллиона долларов. Меры предпринимаются, чтобы защитить экономику от последствий пандемии. Выделяемые средства составляют около 20% годового объема ВВП.
Apple возобновила работу 100 магазинов по всему миру. Так, в Германии и Китае открылись все магазины компании. При этом, между покупателями соблюдается социальная дистанция, все сотрудники обязаны носить защитные средства, а покупателям без масок они выдаются непосредственно в магазинах.
В Германии старт чемпионата страны по футболу вызвал необычайный интерес зрителей. По информации официального транслятора лиги Sky Germany телевизионная аудитория выросла в 2 раза. Наибольшее количество болельщиков посмотрели матч дортмундской “Боруссии” против “Шальке”. А в Шотландии досрочно закончили чемпионат в связи с пандемией. Решение поддержали все 12 клубов лиги. Места распределили в соответствии с турнирной таблицей. В итоге "Селтик" стал чемпионом в 9 раз подряд.
Автор: Андрей Павлишин